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Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Müslüman ailenin öldürülmesine ilişkin açıklama

08 Haziran 2021 18:04

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontarioda aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü araçlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Ne olmuştu? 

Kanada’nın Ontario eyaletinde Müslüman ailenin 5 üyesine kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücünün aracıyla çarpmış ve aile üyelerinden 4’ü hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralanmıştı. 

TIKLAYIN - Kanada’da Müslüman bir aileden 4 kişi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti; polis 'tasarlanmış bir eylem' olabileceğini belirtti

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