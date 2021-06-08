Kanada Başbakanı Trudeau'dan Müslüman ailenin öldürülmesine ilişkin açıklama

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Kanada Başbakanı <strong>Justin Trudeau</strong>, Ontarioda aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü araçlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.</p>\n<h3>Ne olmuştu? </h3>\n<p>Kanada’nın <strong>Ontario</strong> eyaletinde Müslüman ailenin 5 üyesine kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücünün aracıyla çarpmış ve aile üyelerinden 4’ü hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralanmıştı. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kanada-da-musluman-bir-aileden-4-kisi-aracin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-polis-tasarlanmis-bir-eylem-olabilecegini-belirtti,957501" target="_blank" rel="noopener">Kanada’da Müslüman bir aileden 4 kişi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti; polis 'tasarlanmış bir eylem' olabileceğini belirtti</a></strong></p>\n</body>\n</html>