Kanada Başbakanı Trudeau'dan Charlie Hedbo yorumu: İfade özgürlüğü sınırsız değil

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, son dönemde özellikle Fransa'daki karikatür tartışmalarıyla ilgili olarak "ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını" söyledi.

Fransız dergi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınlama hakkı olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplayan Trudeau, "Sözlerimizin, eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisinin farkında olmalıyız" dedi.

İfade özgürlüğünü her zaman savunacaklarını söyleyen Kanada Başbakanı, "Ancak ifade özgürlüğü sınırsız değildir ve başkalarına saygılı davranmak, toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişilere keyfi olarak veya gereksiz yere zarar vermemek görevimizdir" şeklinde konuştu.

"Sözlerimizin, eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisinin farkında olmalıyız" diyen Trudeau, "Bizimki gibi çoğulcu, çeşitli ve saygılı bir toplumda sözlerimizin ve eylemlerimizin başkaları, özellikle ayrımcılığa maruz kalan topluluklar ve gruplar üzerindeki etkisinin farkında olmak görevimiz" ifadelerini kullandı.

"Bu saldırıları gerçekleştiren teröristler İslam'ı temsil etmiyor"

Trudeau, Fransa'nın Nice kentinde kilisedeki bıçaklı saldırıyla ilgili, "Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmiyor" demişti.

Fransa'da, geçen haftalarda Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da dinlerin eleştirilmesi ve karikatürlerin bir hak olduğunu savunarak, bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Fransız liderinin bu açıklamaları İslam dünyasının tepki ve protestolarıyla karşılandı, gerginlik ülkeler arası diplomatik krize yol açtı.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.