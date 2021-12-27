Kanada Başbakanı Trudeau, Batılı ülkelere Çin'e karşı birleşme çağrısı yaptı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in Batılı devletlerle "oynadığını" söyledi. Kanada lideri ayrıca Batılı ülkeleri "birleşik cephe" kurmaya çağırarak, "Birlikte daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Böylece Çin her yolu deneyemez ve bizi bölemez" dedi.

Trudeau, Global News'e verdiği ve cumartesi yayımlanan röportajda Çin'in kendilerini bölmeye çalıştığını öne sürdü. Batılı ülkelerin ekonomi yüzünden birbiriyle rekabet ettiğini savunan Trudeau, Çin'in bundan yararlandığını ve kendileriyle "oynadığını" iddia etti.

"İklim değişikliğiyle mücadele ve ticarette işbirliği devam etmeli"

Independente Türkçe'nin haberine göre Trudeau insan hakları, gazeteciler, Hong Kong ve Asya'daki bağımsız ülkeler konusunda Çin'le mücadelenin sürmesi gerektiğini söylese de iklim değişikliği ve ticarette birlikte çalışmak zorunda olduklarına dikkat çekti.

Ottava ve Pekin arasındaki tansiyon, Huawei Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun ABD'nin talebiyle üç yıl önce Kanada'da tutuklanmasıyla yükselmişti.

Bu gelişmenin ardından Michael Kovrig ve Michael Spavor adlı iki Kanadalı casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İkili, Wanzhou'nun eylülde serbest bırakılmasının ardından özgür kalmıştı.

Kanada, Olimpiyatları boykot edecek

Kanada insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Çin'in başkenti Pekin'de şubatta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurmuştu. Ottava ayrıca Huawei'yi 5G ağlarında yasaklamayı düşünüyor.