T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanada Başbakanı Onur Yürüyüşü'ne katılacak

Yürüyüşün organizatörleri Onur Yürüyüşü'ne katılacak ilk başbakanın Justin Trudeau olacağını belirtti

23 Şubat 2016 18:09

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Toronto'da gerçekleşecek Eşcinsel Onur Yürüyüşü 'ne katılacağını açıklandı. Yürüyüşün organizatörleri Onur Yürüyüşü'ne katılacak ilk başbakanın Justin Trudeau olacağını belirtti.

Trudeau ayrıca resmi Instagram hesabından yürüyüşe katılacağını duyurdu. 3 Temmuz'da gerçekleşecek Eşcinsel Onur Yürüyüşü onlarca ülkede eşcinsellerin toplumdaki varlığını ve haklarını görünür kılmak için gerçekleşiyor. 

Törende ayrıca Maliye Bakanı Bill Morneau, Ontario Başbakanı Kathleen Wynne ve Toronto Belediye Başkanı John Tory de yerlerini alacak. Organizatörler, bu etkinliklere Suriyeli eşcinsel mültecilerin de katılacağını açıkladı.

ETİKETLER

kanadabaşbakanıonur yürüyüşüJustin Trudeaulgbt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24