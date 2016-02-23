Kanada Başbakanı Onur Yürüyüşü'ne katılacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Toronto'da gerçekleşecek Eşcinsel Onur Yürüyüşü 'ne katılacağını açıklandı. Yürüyüşün organizatörleri Onur Yürüyüşü'ne katılacak ilk başbakanın Justin Trudeau olacağını belirtti.

Trudeau ayrıca resmi Instagram hesabından yürüyüşe katılacağını duyurdu. 3 Temmuz'da gerçekleşecek Eşcinsel Onur Yürüyüşü onlarca ülkede eşcinsellerin toplumdaki varlığını ve haklarını görünür kılmak için gerçekleşiyor.

Törende ayrıca Maliye Bakanı Bill Morneau, Ontario Başbakanı Kathleen Wynne ve Toronto Belediye Başkanı John Tory de yerlerini alacak. Organizatörler, bu etkinliklere Suriyeli eşcinsel mültecilerin de katılacağını açıkladı.