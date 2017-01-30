Kanada Başbakanı: Olay bir terör saldırısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada olayın bir terör saldırısı olduğunu ifade etti. Trudeau, "Müslümanların ibadet yeri olan camiye düzenlenen bu terör saldırısını kınıyoruz" dedi. Trudeau, Kanadalı Müslümanların toplumun önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu tür 'anlamsız eylemlerin' Kanada toplumunda yeri olmadığını söyledi. Başbakan, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da saldırıyı kınadı. Quebec'in böylesine 'barbarca' bir saldırıyı kategorik olarak reddettiğini ifade eden Couillard, halka Müslümanlarla dayanışma çağrısı yaptı. Couillard Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Polis: Altı kişi hayatını kaybetti

Pazarı pazartesiye bağlayan gece silahlı kişiler Quebec merkezinde bulunan bir camiye ateş açmıştı. Olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polisin verdiği bilgilere göre, saldırıda altı kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi de yaralandı. Polis Sözcüsü Christine Coulombe, kurbanların yaşlarının 35 ila 70 arasında değiştiğini açıkladı. Sözcü, olayla ilgili olarak terör soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, akşam saat 19:15 civarında maskeli olduğu belirtilen iki silahlı saldırgan cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi’ne girerek etrafa ateş açtı. Saldırının meydana geldiği sırada kaç kişinin camide bulunduğu kesinlik kazanmadı.

Saldırıya uğrayan kültür merkezinin yöneticisi Muhammed Yangi, normalde yatsı namazını kılmak üzere camiye gelenlerin sayısının 60 ile 100 arasında değiştiğini söyledi.

Trudeau'nun açıklamaları

Kanada Başbakanı Justin Trudeau pazar günü ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat engelleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Trudeau, "120 gün içerisinde ABD'ye mülteci kabulünü durduran" kararnamenin ardından ABD'ye giremeyen mültecilerin Kanada'ya gelebileceğini söylemişti.

Saldırının bu açıklamalarla herhangi bir ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BÖ/GA