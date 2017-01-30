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Kanada Başbakanı: Müslümanlara gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz

"Quebec Büyük Camii" olarak bilinen merkez, haziran ayında kapısına bırakılan bir domuz başı ile gündeme gelmişti

30 Ocak 2017 14:48

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 6 kişinin öldüğü Quebec'teki cami saldırısını 'terör' olarak niteleyerek "Müslümanlara gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz" dedi.

Trudeau, yaptığı açıklamada, "İbadet ve sığınak niteliği taşıyan bir merkezde Müslümanlara gerçekleşen bu terörist saldırısını kınıyoruz. Bu kadar anlamsız bir şiddeti görmek yürek burkuyor. Çeşitlilik bizim gücümüz, dini hoşgörü biz Kanadalıların çok önem verdiği bir değer" ifadesini kullandı.

Trudeau aynı zamanda, "Müslüman Kanadalılar, bizim ulusal kumaşımızın önemli bir parçası, böylesine anlamsız hareketlerin bizim topluluklarımızda, şehirlerimizde ve ülkemizde yeri yok" ifadesini kullandı.

"Quebec Büyük Camii" olarak bilinen merkez, Haziran ayında kapısına bırakılan bir domuz başı ile gündeme gelmişti.

Olay yerinden görüntüler:

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