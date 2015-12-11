Kanada Başbakanı mültecileri karşıladı

Kanada Başbakanı Trudeau, Lübnan ve Ürdün'deki kamplardan yola çıkarılarak Almanya üzerinden Kanada'ya getirilen 163 mülteciyi karşıladı.

Radikal’de yer alan habere göre, Toplamda 25 bin sığınmacıyı şubat sonuna kadar ülkeye getirme sözü veren Kanada, ilk Suriyeli mülteci kafilesine 'merhaba' dedi. Havalimanında mültecileri Başbakan Justin Trudeau karşıladı.

Suriyeli mültecileri Kanada'ya taşıyan ilk uçak, ülkenin en büyük şehri olan Toronto’ya indi. 163 mülteci, Lübnan ve Ürdün'deki kamplardan yola çıkarılarak Almanya üzerinden Kanada’ya getirildi. Mülteciler gelmeden kısa süre önce havalimanı çalışanları ve gönüllülerle vakit geçiren Trudeau, “Bugünü hepimiz hatırlayacağız. Harika bir gece. Kanada’nın bir uçak dolusu yeni Kanadalıyla alakalı olduğunu göstermekle kalmayacağız, aynı zamanda oldukça zor koşullardan kaçan insanlara kalbimizi nasıl açtığımızı anlatacağız” dedi.

Askeri uçakla ülkeye getirilecek ve yaklaşık 140 kişiden oluşan ikinci kafile yarın Montreal’a inecek. Suriyeliler, ancak gerekli belgeler düzenlendikten sonra kalacakları kentlere gidecek. Havaalanında işlemleri geç bitenler, dinlenmek üzere şehirdeki otellere gönderilecek.

Kanada, yılsonuna kadar 10 bin mülteci kabul edeceğini, Şubat 2016 sonuna kadar da bu sayının 25 bini bulacağını açıklamıştı. Kriz zamanlarında kapılarını mültecilere açmaktan geri durmayan Kanada, 1990’ların sonunda Kosova’dan 5 bin, 1972’de Uganda’dan en az 5 bin, 1970-1980 arasında da Vietnam’dan 60 bin sığınmacıyı ülkeye kabul etmişti.