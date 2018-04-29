Kanada Başbakanı Justin Trudeau işe oğluyla geldi

Parti gruplarıyla görüşme, Avam Kamarası'nda soru önergelerini yanıtlama ve üniversite rektörleriyle buluşma gibi yoğun bir programı olan Kanada Başbakanı, her şeye rağmen oğluyla saklambaç oynayacak zamanı buldu.

Ofiste eğlenceli vakit geçiren üç yaşındaki Hadrien Trudeau, babasına basın toplantısında da eşlik etti.

Kanadalı liberal siyasetçi, Suriyeli sığınmacılara verdiği destek, eşcinsel onur yürüyüşüne katılması ve kendisini feminist olarak ilan etmesi nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinden insanların desteğini almıştı.