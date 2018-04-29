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BBC Türkçe

Kanada Başbakanı Justin Trudeau işe oğluyla geldi

Kanada lideri ve internet kullanıcılarının en sevdiği siyasetçilerden Justin Trudeau’nun işe yanında getirdiği oğlu, basının ilgi odağı oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Parti gruplarıyla görüşme, Avam Kamarası'nda soru önergelerini yanıtlama ve üniversite rektörleriyle buluşma gibi yoğun bir programı olan Kanada Başbakanı, her şeye rağmen oğluyla saklambaç oynayacak zamanı buldu.

Ofiste eğlenceli vakit geçiren üç yaşındaki Hadrien Trudeau, babasına basın toplantısında da eşlik etti.

Kanadalı liberal siyasetçi, Suriyeli sığınmacılara verdiği destek, eşcinsel onur yürüyüşüne katılması ve kendisini feminist olarak ilan etmesi nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinden insanların desteğini almıştı.

Justin Trudeau'nun Facebook sayfasından alınmıştır.
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