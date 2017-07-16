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Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, adını taşıyan Suriyeli bebeği ziyaret etti

Başbakan Trudeau, adını taşıyan Suriyeli bebeği kucağına alarak fotoğraf çektirdi

16 Temmuz 2017 21:43

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, oğullarına kendi adını veren Suriyeli aileyle bir araya geldi.

Suriyeli Muhammed ve Afraa Bilan çifti, kızları Naya ve oğulları Nael ile geçen yıl Şubat ayında Kanada'ya yerleşmişti. Suriyeli çiftin Justin Trudeau Adam Bilan adını verdikleri iki aylık oğulları da, ailenin Kanada'ya yerleşmesinden 7 ay sonra doğdu.

Aileyle bir araya gelen Kanada Başbakanı Trudeau, iki aylık bebeği kucağına alıp fotoğraf çektirdi.

Trudeau'nın başbakan olduğu 2015 yılı Kasım ayından bu yılın Ocak ayına kadar Kanada 40 binden fazla Suriyeli mülteciye yerleşim hakkı tanıdı. Yaklaşık 1000 mülteci de Calgary'ye yerleşti.

Bebeğin babası Muhammed Bilan, Şam'da hükümet tarafından önce gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Suriyeli çift, Kanada başbakanına duydukları minneti göstermek için yeni doğan bebeklerine Justin Trudeau'nın adını verdiklerini söyledi.

 

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