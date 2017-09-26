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Kanada Başbakanı: Iraklı Kürtler hakkında konuşmayacağım

Başbakan Trudeau, referandum sürecine saygı duyduğunu söyledi

26 Eylül 2017 13:39

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) dün düzenlediği bağımsızlık referandumu, Quebec’te iki bağımsızlık referandumuna sahne olan Kanada'da da yankı buldu.

Kendisi de bir Quebecli olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 'sürece saygı duyduğunu' ama Kanada'nın bir dış güç olarak başka ülkelerin iç işleri hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Trudeau, "Bir Quebec’li olarak, başka ülkelerin bir ülkenin geleceğine dair iç kararları veya ayrılma meseleleri hakkında müdahil olması konusunda çok hassasım" dedi.

Trudeau, "Kanada’da iki referandum kampanyasında çalıştım; yabancıların halkın neyi tercih etmesi konusunda müdahil olmamasından çok memnunduk" diye konuştu.

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