Kanada başbakanı hakkında haber yapan New York Times'ın Twitter hesabı kapatıldı

New York Times World'ün Twitter hesabı, cumartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkında bir haber yayınlandıktan sonra engellendi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Twitter, geçtiğimiz hafta sonu New York Times‘ın uluslararası hesabını 24 saat süreyle engelledi. Sosyal medya platformu daha sonra yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan hesabın dondurulmasında hata yaptıklarını açıkladı. @nytimesworldhesabı, cumartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkında bir haber yayınlandıktan sonra engellendi.

Twitter, @nytimesworld hesabının engelini kaldırdıktan sonra bunun bir hata olduğunu itiraf etti ve New York Times gazetesinden özür diledi.

Twitter, The Times gazetesine verdiği demeçte, “Hesabı inceledikten sonra, şirket çalışanlarımızdan birinin hata yaptığına karar verildi” açıklamasında bulundu. Bu Twitter‘ın ilk hatası değil ve belli ki son da olmayacak. Geçtiğimiz ay sosyal medya platformu Ohio’da milliyetçi bir Nazi sempatizanı olan Jason Kessler‘ın hesabını onayladı ve profili mavi tikle işaretledi. Şirketin CEO’su Jack Dorsey, konu ile alakalı olarak hesapların değerlendirilmesi, doğrulanması ve onaylanması konusunda değişiklikler yapılacağı sözünü verdi. Geçtiğimiz günlerde ise şirket çalışanlarından biri ABD Başkanı Donald Trump‘ın hesabını 11 dakika süreyle devre dışı bıraktı.