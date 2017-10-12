Kanada Başbakanı: Cinsiyetçilik kültürünü değiştirmek erkek çocuklarının sorumluluğudur

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün (12 Ekim 2017) yayımladığı makalede, “Erkek çocuklarınızı da aynı kız çocuklarınıza yapmanız gerektiği gibi feminist yetiştirin, çünkü cinsiyetçilik kültürünü değiştirmek erkek çocuklarının sorumluluğudur” sözlerine yer verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Uluslararası Kız Çocukları Günü için ‘feminizm' üzerine bir makale yayımladı. Gazete Karınca'nın aktardığına göre "Erkek çocuklarına feminizm öğretmenin onların adalet ve empati duygularının gelişmesine yardımcı olduğunu" kaydeden Trudeau, "İlla maskülen olmaları gerektiği baskısını dinlemeyin, bu etraflarındaki kadınlara ve erkeklere zarar veriyor" dedi

"Erkek çocuklarının kendilerini hissettikleri gibi ifade edebilmelerini isterim, feminist olmalarını" diyerek, "Feministlerin doğru olanın ve gözlerine onurla bakabilen herkesin yanında dururacağını" kaydetti.

"Feminizm sadece kadın erkek eşitliği değil, aynı zamanda hepimizin özgürlüğü"

Guardian'ın haberine göre, Trudeau aynı zamanda kızı Ella-Grace'i nasıl yetiştireceği hakkında düşündüğü sırada, bir feminist olan eşi Sophie'nin kendisine erkek çocukları Xavier ve Hadrien'in de kadınlara karşı sorumlulukları olduğunu hatırlattığını belirtti:

"Kadınlar ve kız çocukları, erkekler ve erkek çocukları ile eşit haklara sahip olduğunda, bundan hepimiz yarar sağlarız; bunu gerçeğe dönüştürmek bizim elimizde. Erkek çocuklarımız, cinsiyetçilik kültürünü değiştirecek güce sahiptir."

Bunun yanında Kanada Başbakanı, feminizmin sadece "kadın erkek eşitliği" olmadığını, "Hepimiz eşit olduğumuzda aynı zamanda daha da özgür olacağımızı" da kaydetti.