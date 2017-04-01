Kanada Başbakanı: ABD ile serbest ticareti sürdürmek istiyoruz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetimine ''Kanada ve ABD arasındaki serbest ticaretin önemini anlatacağını'' açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ticari açığı sebebiyle aralarında Kanada'nın da bulunduğu kimi ülkeleri hedef alırken, Trudeau, ABD ile serbest ticareti sürdürmek istediklerini söyledi.

Kanada'nın en büyük ticaret ortağının ABD olduğu ve Trump'ın Kanada ile ticari anlaşmaları değiştirmesi durumunda ülkenin büyük zarar görebileceği biliniyor.

Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile bu mesele için birlikte çalışmanın ''son derece önemli olduğunu'' söyledi.