T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanada Başbakanı: ABD ile serbest ticareti sürdürmek istiyoruz

Trudeau, ABD yönetimine ''serbest ticaretin önemini'' anlatacaklarını söyledi

01 Nisan 2017 00:06

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetimine ''Kanada ve ABD arasındaki serbest ticaretin önemini anlatacağını'' açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ticari açığı sebebiyle aralarında Kanada'nın da bulunduğu kimi ülkeleri hedef alırken, Trudeau, ABD ile serbest ticareti sürdürmek istediklerini söyledi.

Kanada'nın en büyük ticaret ortağının ABD olduğu ve Trump'ın Kanada ile ticari anlaşmaları değiştirmesi durumunda ülkenin büyük zarar görebileceği biliniyor.

Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile bu mesele için birlikte çalışmanın ''son derece önemli olduğunu'' söyledi.

ETİKETLER

Trudeautrumpabdserbest ticaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24