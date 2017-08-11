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Dünya

Kanada ABD sınırında çadır kent kurdu

Kanada, son dönemde ABD'den büyük bir mülteci akınına uğradıklarını belirtti

11 Ağustos 2017 04:13

Kanada, Trump yönetiminin göç politikaları nedeniyle ABD'yi terk eden mülteciler için sınırda çadırlar kurdu. Kanada ordusu çadırlarda yaklaşık 500 kişinin kalabileceğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada ABD sınırına çadırların kurulmasının "acil durum önlemi" olduğu belirtilerek, burada yaklaşık 100 askerin görevli olacağı bilgisi verildi.

Çadır kent, Quebec'in Saint-Bernard-de-Lacolle bölgesinde kuruldu. Çadırların ve mültecilerin kalabileceği diğer birimlerin tamamlanmasının ardından askerlerin yeniden görev yerlerine çekileceği belirtildi.

Kanada, son dönem ABD'den büyük bir mülteci akınına uğradıklarını ve mültecilerin büyük bir bölümünün Haitili olduğunu belirtiyor.

Zira 2010 yılındaki deprem sonrası ABD'de geçici oturum izni verilen yaklaşık 60 bin Haitili için süre 2017 yılı sonunda bitiyor.

Kanadalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert göç politikalarından korkan ve sayıları binleri bulan Haitililerin Kanada'ya mülteci başvurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Haitili olan Kanada Dışişleri Bakanı Antonio Rodrique de, Quebec'te Haitililerin durumuna yönelik görüşmeler yapmıştı.

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