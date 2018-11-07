Kanada, 350 bin göçmeni kabul edeceğini duyurdu

Kanada Göçmenlik, Sığınmacılık ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed Hussen Kanada’nın 2021 yılında 350,000 göçmene kapılarını açacağını söyledi.

Kanada'da Türkçe yayın yapan Perfectgazete.com'un aktardığı habere göre, her kategoriden göçmenin dahil edildiği yeni gelen sayısı 310.000’den 350.000 kişiye yükseltilecek.

Hükümetin önümüzdeki 3 yılı kapsayacak göçmenlik planına göre, Kanada nüfusunun yaklaşık %1’ine denk gelen bir nüfus artışına evsahipliği yapacak.

Ekonomik göçmenlik programları ve kalifiye işçi programları aracılığıyla ülkeye yeni gelen göçmenlerin birçoğunun işgücü açığını kapatması bekleniyor.

Bakan Hussen, göçmenlerin ülke genelindeki çeşitli işgücü ihtiyacını karşılamakla birlikte artan yaş ortalamasının yükünü de hafifleteceğini söyledi.

Kanada’nın birçok bölgesinde ciddi şekilde işçi açığı olduğununun altını önemle çizen Bakan Hussen, Kanada Göçmenlik, Sığınmacılık ve Vatandaşlık Bakanlığı’nın planının etkili bir şekilde uygulanması halinde Kanada’nın göçmenlere kucak açan bir ülke olmakla kalmayıp, global ekonomide liderlik yarışında yükseleceğini de belirtti.

Bakan Hussen aynı zamanda Liberal Hükümetin yeni gelenlerin yerleşme süreçlerine yapılan mali katkıyı %30 oranında arttırdığını hatırlatarak, göçmen sayısına paralel olarak ihtiyaçların artması halinde devlet desteğinin de artacağını sözlerine ekledi.

Göçmenlik avukatları, aktivist gruplar ve ekonomistlere ilaveten federal hükümetin ekonomik danışma kurulu da alınacak göçmen sayısının ülkeye fayda sağlayacağı görüşünde.

Bununla birlikte son yapılan araştırmalara göre başkent Ottawa’da bulunan evsizlerin çeyreğini yeni gelen göçmen ve sığınmacıların oluşturduğu gözlemlendi.