Kanada, 30 Rus vatandaşına yaptırım uyguladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Kasım (DHA) – Kanada Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetinin 30 Rus vatandaşına yaptırım uyguladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan belgede, kısıtlamaların kısa süre önce onaylanan ve Amerika’nın “Yasaların üstünlüğü” yasasının Kanada versiyonu olan “Sergey Magnitskiy” yasasından dolayı uygulandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Yaptırımlar Kanada hükümetine göre insan haklarını ihlal eden veya ciddi yolsuzluk olaylarına karışan kişileri kapsıyor. Listede bulunan kişilerin Kanada’da bulunan aktifleri dondurulacak ve bu kişilerin Kanada’ya girişi yasaklanacaktır” denildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, “Kanada tüm dünyada insan haklarını koruma konusunda ve yolsuzlukla mücadele etme konusunda kararlı. Kanada yolsuzluk sonucunda gelir elde eden herkese karşı gerekli önlemleri alacaktır” dedi.

Listede Rus vatandaşlarının aynı sıra Venezuela ve Güney Sudan vatandaşları da dahil olmak üzere 52 kişi bulunuyor.