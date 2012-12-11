Kanada 3 bin işçi arıyor

Kanada, 2013 yılında 3 bin kalifiye göçmen işçi alacağını duyurdu.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney, Mississauga kentinde bir basın toplantısı düzenledi.

Kenney, eyaletlerde istihdam edilmek üzere, elektrikçi, kaynakçı, ağır iş makinaları operatörü ve petrol boru hatlarında çalışacak işçi alınacağını açıkladı.

Skilled Trades Stream (Kalifiye Eleman Akışı) adı verilen program kapsamında, özellikle batı eyaletlerinde had safhaya ulaşan kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesini amaçladıklarını kaydeden Bakan Kenney, göçmen işçilerin endüstri gruplarından gelecek talebe göre yerleştirileceklerini ifade etti.

Müracaatların 2 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlayacağını bildiren Bakan Jason Kenney, başvuru sahiplerinde bulunması gereken 4 özelliği şöyle sıraladı:

''1- Kanada'dan bir iş teklifi aldığını gösterir belge ya da herhangi bir eyalette durumuna göre hazır iş olduğuna dair duyuru,

2- Temel seviyede İngilizce bilmek,

3- En az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge,

4- Beceri ve tecrübelerinin Kanada Ulusal Mesleki Sınıflandırma Sistemi'nde olduğunu gösteren belge''

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney, başvuru sahiplerine Federal Kalifiye İşçi Programı kapsamında uygulanan puanlama sisteminin uygulanmayacağını sözlerine ekledi.

'Doktora yapmaktan zor'

Öte yandan inşaat sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için müracaat edeceklere getirilen şartlara, Kanada İnşaatçılar Birliği'nden eleştiri geldi.

Birlik Başkanı Michael Atkinson, kararı doğru yönde atılmış büyük bir adım olarak değerlendirdi ve ''20 yıllık bir kaynakçı ya da elektrikçinin, bu puanlama sisteminden geçebilmesi, antik Yunan tarihi konusunda doktora yapmasından daha zor. Tek sorun da burada'' dedi.

Yeniden başlatılan göçmen işçi programının, geçici işçilere olan bağımlılığı ortadan kaldıracağını savunan Michael Atkinson, ''sadece Alberta eyaletinin, önümüzdeki 10 yıl için 115 bin inşaat işçisine ihtiyacı var. Bu rakam tüm Kanada için 320 bini buluyor. Bu kadar işçinin, ülkede yaşayanlardan sağlanması ise imkansız görünüyor'' diye konuştu.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı daha önce 2013 yılında, 158 bin 600'ü ekonomi sınıfı göçmen, 73 bin 300'ü aile birleştirmeleri ve 28 bin 500'ü de sığınmacı ve insani nedenlerle olmak üzere toplam 260 bin 500 göçmen alacağını duyurmuştu.