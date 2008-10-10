Kanada, 21 milyar dolarlık menkul kıymet satın alacak

Kanada Maliye Bakanı Jim Flaherty, yaptığı açıklamada, bunun tüketiciler, firmalar ve ev sahibi olmak isteyenlerin kredi alabilmesine yardımcı olacağını belirtti.



Flaherty, küresel kredi krizinin Kanadalıların tutsat, otomobil ve yatırım için kredi alma imkanlarını daraltmaya başladığını vurguladı.



Kanada bankalarının sermaye yapısının sağlam ve güçlü olduğunu belirten Flaherty, bankaların diğer ülkelerin bankalarına göre daha az baskı altında bulunduğunu söyledi.



Flaherty, programın sorunlu varlıkları kapsamadığını ifade etti.

