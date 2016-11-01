T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kanada 2017'de 300 bin göçmen alacak

Kanada hükümeti 2017 yılında ülkeye 300 bin dolayında yabancı iş gücü ve mülteci kabul edileceğini duyurdu

01 Kasım 2016 17:17

Kanada göçmen kabul etme geleneğini sürdürüyor. Kanada Göç Bakanı John McCallum hafta başında Ottawa'da yaptığı açıklamada Kanada'nın 2017 yılında 300 bin göçmen kabul edeceğini duyurdu.

Bakan' McCallum'un açıklamalarına göre 2016 yılında da aynı sayıda yabancı Kanada'ya yerleşmişti.

John McCallum, göçmen kabulünde önümüzdeki yıl farklı bir yöntem uygulanacağını ve mülteci sayısının azaltılıp, onun yerine daha fazla ekonomik nedenlerden ötürü Kanada'yı tercih eden göçmenlerin ülkeye alınacağını söyledi.

Kanada Göç Bakanı, göçün küreselleşen dünyamızda rekabet gücünün korunmasında ve nüfus yaşlanmasından kaynaklanan dezavantajlarının dengelenmesinde göçün önemini giderek arttığını ve göçmenlerin ekonomik büyümeye ve ülkenin inovasyon gücüne katkıda bulunduklarını belirtti.

 

Daha az mülteci, daha fazla iş gücü

 

John McCallum yılda 300 binlik göçmen kontenjanının önümüzdeki yıllarda değişmeyeceğini ve kontenjanı 40 bin artırdıklarını sözlerine ekledi.

Kanada hükümeti 2017 yılında ekonomik kaynaklı göçten 172 bin 500 yabancıyı yararlandıracak. Bu yıl 40 bin olan mülteci kontenjanı ise 2017'de 16 bine düşürülecek. Buna paralel olarak mültecilerin aile birleşimi hakları genişletilerek, mültecilerin önümüzdeki yıl 84 bin aile mensubunu yanlarına aldırmalarına izin verilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KanadagöçmenKanada vatandaşlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24