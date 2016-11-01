Kanada 2017'de 300 bin göçmen alacak

Kanada göçmen kabul etme geleneğini sürdürüyor. Kanada Göç Bakanı John McCallum hafta başında Ottawa'da yaptığı açıklamada Kanada'nın 2017 yılında 300 bin göçmen kabul edeceğini duyurdu.

Bakan' McCallum'un açıklamalarına göre 2016 yılında da aynı sayıda yabancı Kanada'ya yerleşmişti.

John McCallum, göçmen kabulünde önümüzdeki yıl farklı bir yöntem uygulanacağını ve mülteci sayısının azaltılıp, onun yerine daha fazla ekonomik nedenlerden ötürü Kanada'yı tercih eden göçmenlerin ülkeye alınacağını söyledi.

Kanada Göç Bakanı, göçün küreselleşen dünyamızda rekabet gücünün korunmasında ve nüfus yaşlanmasından kaynaklanan dezavantajlarının dengelenmesinde göçün önemini giderek arttığını ve göçmenlerin ekonomik büyümeye ve ülkenin inovasyon gücüne katkıda bulunduklarını belirtti.

Daha az mülteci, daha fazla iş gücü

John McCallum yılda 300 binlik göçmen kontenjanının önümüzdeki yıllarda değişmeyeceğini ve kontenjanı 40 bin artırdıklarını sözlerine ekledi.

Kanada hükümeti 2017 yılında ekonomik kaynaklı göçten 172 bin 500 yabancıyı yararlandıracak. Bu yıl 40 bin olan mülteci kontenjanı ise 2017'de 16 bine düşürülecek. Buna paralel olarak mültecilerin aile birleşimi hakları genişletilerek, mültecilerin önümüzdeki yıl 84 bin aile mensubunu yanlarına aldırmalarına izin verilecek.