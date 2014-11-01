Kanada 2015'te 285 bin göçmen kabul edecek

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Chris Akexander, 2015 Yıllık Göçmenlik Planı’nda, bir önceki çalışma yılına oranla artışa gittiklerini, bunun da Kanada tarihindeki en yüksek rakam olacağını duyurdu.

2015 için planlanan rakamın, 260 bin ile 285 bin arası göçmen alımı olduğunu ifade eden Bakan Alexander, “Gelecek yıl, 181 bin 300 kişinin ekonomik, 68 bin kişinin ailevi ve 29 bin 800 kişinin de insani zorluklar nedeniyle göçmenlik başvuruları kabul edilecek” ifadesini kullandı.



Toplam 279 bin 100 olan rakamın, yıl içinde yaşanacak gelişmelerle 285 bine ulaşması öngörülüyor.

Ülkeye girecek işçilere kolaylık sağlanacak

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Akexander, 2015 Göçmen Planı’nın, ekonominin ihtiyacı olan iş gücünün sağlanması ve aile birleştirmeleri odaklı olduğunu belirtirken, dünyadaki savunmasız nüfusa yardım sağlanmasına da katkıda bulunacağını bildirdi.

Bakan Alexander, ilk kez 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan Express Entry (Hızlı Giriş) işçi vizesi sisteminin de yetenekli göçmenleri ülkeye çekmek için kolaylık sağlayacağını belirtti.