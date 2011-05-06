Kanada 150 yılın en büyük selini yaşıyor!

T24 - Kanada'nın Quebec eyaletinin Monteregie ve Richelieu bölgesi, son 150 yılın en büyük sel felaketi ile boğuşuyor.



Su seviyesinin 1,2 metreyi bulduğunu açıklayan Kanada Meteoroloji Servisi yetkilileri, devam eden yağmur ve erimeye başlayan kar ve buzlar nedeniyle önümüzdeki günlerde bu seviyenin daha da yükseleceğini açıkladı.



Bölgede 3 binin üzerinde ev, çiftlik ve işyeri sular altında kalırken, Kanada Ordusu'na bağlı 650 asker, mağdur durumdaki halka yardım etmek üzere bölgeye sevkedildi. Evsiz kalan binden fazla felaketzede, bölgedeki askeri tesis, hastane ve okullara yerleştirildi. Kızılhaç da bölgede 6 yardım merkezi açtı.



Quebec Eyalet Başbakanı Jean Charest, 'Eyalet tarihinde böyle bir selin görülmediğini, şu ana kadar can kaybının olmamasının teselli kaynağı olduğunu'' böylerken, Başbakan Stephen Joseph Harper da, sel felaketinden mağdur olanlara federal hükümetin gerekeni yapacağını dile getirdi.



