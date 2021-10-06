Kanada 12 yaşından büyük tren ve uçak yolcularına Covid-19 aşısını zorunlu tutacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, demiryolu ve hava yolu personellerinin yanı sıra yolcular için de ülke çapında bir Covid-19 aşısı zorunluluğu geldiğini duyurdu. Trudeau, Ekim ayı sonuna kadar Kanada'da bir uçak veya trende seyahat eden 12 yaş ve üstü tüm yolcuların tam olarak aşılanması gerektiğini söyledi.

Başbakan Trudeau, "Federal çalışanlar için zorunlu aşılama ve bu seyahat önlemleri, dünyanın en sert uygulamalarından biri. Çünkü konu sizi ve ailenizi güvende tutmak olduğunda, herkes için karantinadan kaçınmak söz konusu olduğunda, az önlem almak doğru değil” ifadelerini kullandı.

"Uçağa veya trene binmeden önce test yapmak artık bir seçenek olmayacak"

Trudeau, açıklamasında "Bugün iki sözümüzü yerine getiriyoruz: federal çalışanlar için zorunlu aşılama ve seyahat için zorunlu aşılama" dedi.

Trudeau, "Kasım ayının sonuna kadar, 12 yaşında veya daha büyükseniz ve uçağa veya trene binmek istiyorsanız, iki doz aşı olmanız gerekecek. Binmeden önce test yapmak artık bir seçenek olmayacak" dedi.

Başbakan, "Federal çalışanlar için zorunlu aşılama ve bu seyahat önlemleri, dünyanın en sert uygulamalarından biri. Bu, insanları çalışırken ve topluluk içinde güvende tutmakla ilgili. Çünkü konu sizi ve ailenizi güvende tutmak olduğunda, herkes için karantinadan kaçınmak söz konusu olduğunda, az önlem almak doğru değil” diye konuştu.

Kanadalıların yaklaşık yüzde 89'u bir Covid-19 aşı dozu aldı ve yaklaşık yüzde 82'si tamamen aşılandı.