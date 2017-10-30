Kan nakli yapılan 'Şanslı' kurtarılamadı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla İlçesi\'nde 9 gün önce ölmek üzereyken bulunan ve sağlıklı bir köpekten kan nakli yapılarak kurtarılmaya çalışılan \'Şanslı\', kurtarılamadı.

Şarkışla\'da ölmek üzereyken çöplükte Tolga Erdem isimli bir hayvansever genç tarafından bulunan ve Sivas\'ta özel bir veteriner kliniğinde tedavi edilip, \'Şanslı\' adı verilen köpek kurtarılmadı. Kentte özel bir klinikte veteriner hekim Atilla Dulkadir ile hayvanseverler tarafından özenle bakılan Şanslı\'ya 4 gün önce de sağlıklı başka bir köpekten kan nakli yapılmıştı.

Dün gece saatlerinde durumu kötüleşen ve veteriner Atilla Dulkadir tarafından yapılan müdahalelere rağmen \'Şanslı\'nın ölümü, hayvanseverleri yasa boğdu.



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