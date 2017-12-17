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Kan davası nedeniyle cenazesi morgda kalan bebek defnedildi

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da 7 günlükken yaşamını yitiren ve kan davası nedeniyle hastane morgunda kalan bebeğin cenazesi dün yakınları tarafından alınarak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir köyde defnedildi

17 Aralık 2017 20:10

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da 7 günlükken yaşamını yitiren ve kan davası nedeniyle hastane morgunda kalan bebeğin cenazesi dün yakınları tarafından alınarak, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine bağlı bir köyde defnedildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde geçen hafta dünyaya gelen bebek, 7 günlükken yaşamını yitirdi. Kan davası nedeniyle morgda kalan bebeğin cenazesi, hastane yetkililerinin girişimleri sonucu dün yakınları tarafından alınarak, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine götürüldü. Bebek buradaki bir köyde toprağa verildi. Bebeğin ölümü üzerine hastane yetkililerin durumu haber verdiği aile, kan davaları olduğu gerekçesiyle bebeklerinin cenazesini alamadıklarını söylemişti. 

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