Kan davası mağduru öğrenciler okuyacak

Van Valisi Münir Karaloğlu, kan davası nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin yarından itibaren okula giderek, dersbaşı yapacağını bildirdi.

Vali Karaloğlu ile AK Parti Van milletvekilleri İkram Dinçer, Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Vecihi Halil İyigün ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert, Hasar ve Avcı aileleri arasında yaşanan kan davasını çözüme kavuşturmak amacıyla Muradiye'ye gitti.

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, Öğretmenevinde bir araya geldikleri ilçenin kanaat önderlerinden eski Muradiye Belediye Başkanı Nafiz Ağaoğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından polis gözetiminde İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Avcı ailesinin üyeleriyle de görüşen Vali Karaloğlu, Emniyet Müdürlüğü çıkışında açıklamalarda bulundu.

Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında kan davası bulunan iki aileyle de görüştüklerini belirterek, taraflardan bir hafta süre aldıklarını söyledi.

Devlet yetkilileri olarak iyi niyetle çalıştıklarını ve konuyu çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Karaloğlu, ''İki aile üyeleri ve toplumun ileri gelenleriyle görüştük. Herkes iyi niyetli, çözümden yana. Çocukların tamamı yarın okula giderek dersbaşı yapacak. Bu konuda bir sıkıntı yok'' dedi.

Karaloğlu ve beraberindekiler, görüşmelerin ardından ilçeden ayrıldı.