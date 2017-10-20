Kan davası cinayetinde 4 gözaltı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de geçen temmuzda, cezaevinden çıkan Kıvanç Kansu\'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklanmasının ardından, cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen 5 Temmuz\'da merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı\'nda meydana geldi. Batuhan Kalkan (21) ve Hüseyin Öztürk (27), 2001 yılında amcalarını öldürdüğü için girdiği cezaevinden yeni çıkan Kıvanç Kansu\'yu (43) takip ederek, 38 KD 815 plakalı otomobilden tabancayla ateş edip, vurdu. Kansu yaşamını yitirirken, olay sonrasında gözaltına alınan Kalkan ve Öztürk, 6 Temmuz\'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayetle ilgili çalışmalarını sürdüren ve tanık ifadelerine başvuran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K. (41), H.K. (57), K.Y. (45) ve Y.Ö.\'yü (50) azmettirici oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. 4 şüpheli sorgularının ardından adliyeye gönderildi.



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