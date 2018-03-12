Kan davası cinayeti sanıklarına müebbet hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, geçen yıl, cezaevinden çıkan Kıvanç Kansu’yu (43) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Batuhan Kalkan (22) ve Hüseyin Öztürk (28), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Temmuz 2017 tarihinde, merkez Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesi\'ndeki kavşakta meydana geldi. 2001 yılında işlediği cinayetten çarptırıldığı hapis cezasını tamamlayıp, cezaevinden tahliye olan Kıvanç Kansu, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kansu, kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri, Batuhan Kalkan, Hüseyin Öztürk, Yıldız Ö., Kemal Y. ve Haluk K.\'yi gözaltına aldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden Batuhan Kalkan ve Hüseyin Öztürk tutuklanırken, Yıldız Ö., Kemal Y. ile Haluk K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan 16 yıl önce Kıvanç Kansu tarafından öldürülen Hüseyin Kalkan\'ın, tutuklanan Hüseyin Öztürk\'ün dayısı, Batuhan Kalkan\'ın ise amcası olduğu öğrenildi.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Batuhan Kalkan ve Hüseyin Öztürk ile tutuksuz sanıklar Yıldız Ö. (51), Kemal Y. (46) ve Haluk K. (50) hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Olayın meydana geldiği tarihten 1 hafta sonra nişanı olduğunu söyleyen Hüseyin Öztürk, “Batuhan ile parkta çekirdek yiyerek, muhabbet ettik ardından da yemek için Düvenönü’nde bulunan bir restorana doğru hareket ettik. Kayseri Lisesi’nin olduğu kavşakta da Kıvanç Kansu ile karşılaştık. Kendisini tanımıyordum. Küfürler etmeye başladı. ‘Bana Kıvanç Kansu derler, kökünüzü kazırım’ diyerek, aracıyla üstümüze doğru geldi; küfürler sonrası da panikledim ve ateş etmeye başladım. Herhangi bir kastım yoktu. 1 hafta sonra nişanlanacaktım. Nişanım varken, neden böyle bir şey yapayım?” diye konuştu.

Pişman olduğunu dile getiren Öztürk, “Hiç bilmediğim ve tanımadığım kişiyle bu olaya karıştım. Pişmanım, beraatimi istiyorum” dedi.

Aracı kullanan Batuhan Kalkan ise “Amcamın öldüğü tarihte 4 yaşındaydım. Amcamı hatırlamıyorum. Ölen kişiyi de ilk defa gördüm onu da tanımıyorum. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

​Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Hüseyin Öztürk ve Batuhan Kalkan’ı ‘kan güdüsüyle kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanıklar Yıldız Ö., Kemal Y. ve Haluk K.’nin ise \'delil yetersizliği\'nden beraatlerine karar verdi.



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