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KAN DAVASI BARIŞLA SONUÇLANDI VAN (A.A)

05 Aralık 2010 14:58

-KAN DAVASI BARIŞLA SONUÇLANDI VAN (A.A) - 05.12.2010 - Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç köyü Nenehatun mezraasında gecen yıl bir düğünde çıkan kavgada 5 kişinin yaşamanı yitirmesi ile başlayan kan davası, barışla sonuçlandı. Esenyamaç köyü Nenehatun mezraasında, 8 Kasımda, Halil Akgün'ün düğününde bir araya gelen ve daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. O tarihten bugüne her iki aile arasında kan davası başlamış, her iki köyde yaşayan Atlı ve Akkaya ailelerinin fertleri olası bir tehlikeye karşı sürekli tedirginlik yaşıyordu. Bu aileler arasındaki kan davasının barışla sonuçlandırılması için, Hakkari ve Van'daki kanaat önderleri devreye girerek iki ailenin barıştırılması için çalışma başlattı. İlçenin kanaat önderi İskender Ertuş ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki eski Milletvekili Mustafa Zeydan ailelerle görüşerek barışmaları konusunda ikna etti. İkna edilen iki aile için, Esenyamaç köyü Sualtı mezraasında tören düzenlendi. Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayar, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tuncer Çoban ile kurum amirleri ve iki aileden yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende, Atlı ailesinin ileri geleni Selahattin Atlı ile Akkaya ailesinin ileri gelini Bapir Akkaya bir araya getirilerek el sıkıştırıldı. Mustafa Zeydan, barışın her iki aile arasında kalıcı olması için taraflara herkes huzurunda yemin ettirildiğini belirterek, ''El sıkıştınız barış yaptınız. Ama bundan sonrası için her iki tarafa sesleniyorum, birbirinize karşı husumet gütmeyin. Şimdi hepinize soruyorum, bundan sonra birbirinize karşı samimi hareket edeceğinize yemin ediyor musunuz?'' dedi. Törene katılan 3 bin kişinin, ''evet'' cevabı üzerine taraflar el sıkıştı. Barışın sağlanmasının ardından her iki aile üyeleri birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından konuşma yapan Başkale Kaymakamı Bilgihan Bayar ise, bu bölgede herkesin barış içinde yaşamak zorunda olduğunu belirtti. Taraflardan memnuniyetini dile getiren Hayriye Akkoyun da, ''Barış sağlansın diye hep dua ediyorduk. Çok şükür dualarımız kabul oldu. Bugün barış sağlandı. Allah herkesten razı olsun'' şeklinde konuştu. Barış töreninde hazırlanan yemek için 50 küçükbaş hayvan, 1 ton pirinç, 500 kilo yoğurt ve 3 bin ekmek harcandığı öğrenildi.

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