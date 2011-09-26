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''Kan davası'' barışla sonuçlandı HİZAN (A.A)

26 Eylül 2011 23:10

-''Kan davası'' barışla sonuçlandı HİZAN (A.A) - 26.09.2011 - Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Kızılköprü Yaylası'nda, hayvan otlatma meselesi yüzünden 3 aile arasında çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası, barışla noktalandı. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Meydan köyünde düzenlenen yemekle, aralarında kan davası bulunan Alikan aşiretine bağlı Şebap ailesi ile Reşi ve Zorap aileleri barıştırıldı. Yemeğe aralarında husumet bulunan aileler ile Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok, Hizan Belediye Başkanı Arif Taylan, Pervari Belediye Başkanı İsmail Bilen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Barış yemeğinin ardından, aralarında kan davası bulunan aileler imamların ellerinde tuttuğu Kur'anı Kerim'in altından geçerek barıştı. Bu arada, yemeğin ardından, Siirt'te bulunan evlerine dönmek üzere yola çıkan aileyi taşıyan Muhittin Yardım yönetimindeki 56 AV 757 plakalı otomobil, Hizan-Tatvan karayolunun 10'uncu kilometresindeki Panor Tepesi mevkisinde dereye uçtu. Kazada aynı aileden Yusuf, Şefik, M. Selim ve Enver Aslancı ile Muhittin Yardım yaralandı.  Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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