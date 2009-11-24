Kan damladı mı fışkırdı mı?

Cem Garipoğlu’nun amcası Hayyam Garipoğlu ile halası Handan Güleç’in internette Skype’den görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmede, öldürülen Karabulut’un kanının damladığı mı, fışkırdığı mı tartışılıyor.



Münevver Karabulut cinayeti zanlısı Cem Garipoğlu’nun cinayetle ilgili olarak hakkında beş yıl hapis cezası istenen amcası Hayyam Garipoğlu ile halası Handan Güleç’in, internette Skype (yazılı, sesli ve görüntülü mesajlaşma programı) üzerinden Adli Tıp raporu hakkında görüştüğü ortaya çıktı. İki kardeşin, Skype’de, ağabeyleri Nida Garipoğlu’nun nasıl kurtulacağına ilişkin konuştukları da belirlendi. Kayıtlar Hayyam Garipoğlu’nun el konulan bilgisayarında ele geçirildi. Moskova’da bulunan Güleç ile İstanbul’daki Garipoğlu arasında 2 Ekim 2009’da gece yarısı yapılan görüşmede, kafası testereyle kesilerek öldürülen Karabulut’un kanının ‘damladığı’ mı yoksa ‘fışkırdığı’ mı konusu geçiyor, kayıtlar sanal ortamda gülme sembolü olan ‘:)’ işaretiyle bitiyor. Diyalog tutanakları şöyle:



Kızın kanı çok fazla



Hayyam Garipoğlu: Skype’den gitmiyor (Adli Tıp raporunu kastediyor). 15.dk mail atacağız



Handan Güleç: Resim çekip göndersin Fulya.



Garipoğlu: Gitti, mailine. Anladın mı bir şeyler?



Güleç: ‘Otozomal yani vücut DNA’sına ben baktım ama yoktu’ demiş. Kızın kanı çok fazla olduğu için ölçülemez durumda imiş. ‘Levent’in (Cem Garipoğlu’nun ağabeyi) DNA’sı yok’ demiş. ‘İstediğimiz Nida’nın DNA’sı yok’ dememiş, net cümle ile. İstenen cevap o idi.



Garipoğlu: Bizim Hoca’nın sorusu, ‘Nida’nın STR’sine neden bakılmadı’ diye? O da ‘Biz baktık ve 3.7 raporda var’ diyor. Ama o raporda STR yok.



Güleç: O da baktı ama ‘Anlaşılmaz durumda’ diyor. Onu bağlayan netice yok. Zaten hiç Nida ağabeyim değil de, Levent başrol gibi başlamış.



Garipoğlu: Yarın Ferdi Adi Tıp’a gidecek, ‘Bu raporla ne demek istiyorsunuz’ diye soracak.



Güleç: Burada ana konu, ‘Bulunan delillerde Nida’yı ilgilendiren ne var’ diyecek. Gerçi o da ‘Gömlekte var’ diye cevap verebilir. Gömlek nasıl leke olmuş, silinmiş mi, damlamış mı? ‘Gömleğin lekelenme şeklini anlat’ diyecek, resmini isteyecek belki gömleğin.



Garipoğlu: Nida’nın STR’si var mı diye sormuştu.



Güleç: Nida ağabeyimi suçlayan, yalnızca gömlekte çıkan DNA. Yani ‘Var mı’ diye sorsan ‘Evet, var’ der. Soru bir, gömlek dışında Nida’ya ait somut otozomal DNA var mı?



Garipoğlu: Belki sürtünme değil de fışkırma ise, zora düşeriz diye, çünkü gömlek Cem’in üzerinde olabilir sonra anlatması daha zorlaşır diye.



Güleç: Sadece gömlekte varsa bu leke nasıl oluşmuş, olabiliyor. Şimdi Cem’e sorulabilir, ‘O gömlek üstünde miydi, sepetten mi alıp sildin’ diye.



Garipoğlu: ‘Ne bileyim’ dedi avukata. ‘Orada ne varsa silip sepete attım’ dedi ifadesinde.



Güleç: Bir arpa boyu yol alınmamış durumda gibi.



STR DNA NEDİR?



Her insanda bulunan genetik materyallerden aktif olanlarına gen, organizmaların canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik aside de DNA deniliyor. Çok uzun bir bölgeyi oluşturduğundan tüm DNA’yı çalışmaktansa, istenilen spesifik bir bölgeyi alıp onu analiz etmek, STR DNA analiz oluyor.