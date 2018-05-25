Kamyonun zulasında 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu bir kamyonun hidrolikle kaldırılan dorsesinin alt kısmında toplam 35 bin 560 paket bandrolsuz kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili Batman Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Batman il Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından PKK terör örgütünün fınans kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 24 Mayıs 2018 tarihinde Hasankeyf ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde 1 araçta yapılan aramada zula tabir edilen özel bölümde gizlenmiş çeşitli markalarda toplam 35 bin 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında; 2018 yılı içerisinde icra edilen faaliyetler sonucunda toplamda 81 bin 286 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir\" denildi.

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