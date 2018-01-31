Kamyonun kadına çarptığı kaza anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Akdoğan\'a (49) çarpıp, kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen 18 Ocak günü, saat 11.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi\'nde meydana geldi. Mevlüt A. yönetimindeki 50 UK 970 plakalı kereste yüklü kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Akdoğan\'a çarptı. Akdoğan yaralanırken, Mevlüt A. ise aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, trafikteki diğer araç sürücülerinin, yerde yatan Meliha Akdoğan\'a yardım etmek yerine, yanından geçip gittiği görüldü. Akdoğan\'ın yardımına yaklaşık 1 dakika sonra çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Meliha Akdoğan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mevlüt A., kazanın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, Akdoğan\'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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