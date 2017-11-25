Kamyonun çarptığı yaya, öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 27 yaşındaki Hakan Akkaya, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Caddesi Demirköprü kavşağında meydana geldi. 26 yaşındaki M.C.T. yönetimindeki 35 TUJ 27 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Akkaya\'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akkaya\'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon şoförü M.C.T. emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI