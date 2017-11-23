T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Kızıldağ, araçta sıkıştı

23 Kasım 2017 20:29

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Kızıldağ, araçta sıkıştı. Ağır yaralanan Kızıldağ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hatip Mahallesi Çorlu Çerkezköy kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy\'den şehir merkezine giden Erkan Doğanaşan, kullandığı 59 PU 023 plakalı kamyonla, karşı şeritten gelen Ömer Kızıldağ idaresindeki 61 NC 458 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Kızıldağ, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı. Kızıldağ, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü Erkan Doğanaşan gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞKızıldağAğırKaza Hatip MahallesiErkan DoğanaşanPUNCKazadaErkan Doğanaşan gözaltınaKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24