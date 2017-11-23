Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Kızıldağ, araçta sıkıştı. Ağır yaralanan Kızıldağ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hatip Mahallesi Çorlu Çerkezköy kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy\'den şehir merkezine giden Erkan Doğanaşan, kullandığı 59 PU 023 plakalı kamyonla, karşı şeritten gelen Ömer Kızıldağ idaresindeki 61 NC 458 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Kızıldağ, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı. Kızıldağ, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü Erkan Doğanaşan gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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