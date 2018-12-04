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Kamyonun çarptığı otomobildeki üniversiteli Atakan öldü (2)

ATAKAN TOPRAĞA VERİLDİ Sinop'ta, kamyonun çarptığı otomobilde ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal (18), Ordu köyünde kılınan canaze namazının ardından gözya

04 Aralık 2018 20:35

ATAKAN TOPRAĞA VERİLDİ
Sinop\'ta, kamyonun çarptığı otomobilde ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal (18), Ordu köyünde kılınan canaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan Erdal\'ın yakın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, kalabalık da, acılı aileye taziyede bulundu. 
Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mustafa S. ise, sevk edildiği adliyedeki mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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