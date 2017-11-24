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Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki kız, öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da sokakta oyun oynarken kamyonun çarptığı Suriyeli 3 yaşındaki Şam El İsa isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti

24 Kasım 2017 01:34

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da sokakta oyun oynarken kamyonun çarptığı Suriyeli 3 yaşındaki Şam El İsa isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücü öğrenilemeyen 47 DA 437 plakalı kamyon evinin önünde oyun oynayan Şam El İsa\'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şam El İsa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan kamyon şoförü, polise teslim oldu.

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