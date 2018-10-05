Kamyonun altında sürüklenen motosikletli yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, dönüş için manevra yapan kamyonun çarpıp, altında 10 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Celal Akkaya (24) yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi önünden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Celal Akkaya\'nın kulandığı 45 AE 491 plakalı motosiklete, bu sırada yanında bulunan ve sağa dönüş için manevra yapan Yasin Kaya\'nın (49) yönetimindeki 45 N 0782 plakalı seramik yüklü kamyon çarptı. Kamyonun 10 metre sürüklediği Celal Akkaya, yaralandı. Çevredekilerin bağrışları üzerine kamyon şoförü durumu farkedip, durdu. Yardıma koşan çevredekiler Akkaya\'yı kamyonun altından çıkardı. Akkaya, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Akkaya\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Soruşturma başlatan polis kamyon şoförü Akkaya\'nın ifadesine başvurdu.



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