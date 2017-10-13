Kamyonun altında kalan emekli polis, öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta yol yapım çalışmaları sırasında geri manevra yapan asfalt yüklü kamyonun altına kalan emekli trafik polisi 61 yaşındaki Selahattin Emirza, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Gökdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Karayolunda yeni açılacak yol yapım çalışmaları sırasında geri manevra yapan 25 yaşındaki Cebrail Karan yönetimindeki 51 NC 396 plakalı asfalt yüklü kamyon, bu sırada trafik levhası diken emekli polis Selahattin Emirza\'ya çarptı. Kazada, kamyonun altında kalan Emirza, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Emirza’nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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