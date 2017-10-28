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Kamyonun altında kalan emekli albay, öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, odun yüklü kamyonun altında kalan emekli deniz albay Ömer Kurt, yaşamını yitirdi

28 Ekim 2017 01:36

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, odun yüklü kamyonun altında kalan emekli deniz albay Ömer Kurt, yaşamını yitirdi.
Olay, Gölcük İrşadiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Emekli deniz albay Ömer Kurt, yeğeni Recep Kurt ile birlikte ormandan kamyona yükledikleri odunları evin önüne getirdi. Recep Kurt, evin önüne yanaştırmak için kamyonla geri manevra yaptı. Bu sırada amcası Ömer Kurt, kamyonun altında kaldı. Durumu fark edenlen, Recep Kurt\'u uyararak durmasını sağladı. Ağır yaralanan Ömer Kurt, bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Ömer Kurt, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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