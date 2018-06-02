Kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı: 7 yaralı

ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde, kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çaptı. Kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölbaşı Ankara-Konya Yolu üzerinde yaşandı. Ekrem Keskin idaresindeki 06 DVY 64 plakalı kamyonun açık unutulan damperi, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Kazada üst geçitte bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Üst geçitten indirilen yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Üst geçite çarpan kamyon vinç yardımıyla belediye ekiplerince çekildi. Bu sırada Konya yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kamyonun görüntüsü

Yaralıların ambulanslara taşınması

Haber - Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI,(Ankara),(DHA)

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