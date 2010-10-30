-KAMYONU YAYA KÖPRÜSÜNDEN GEÇİRMEYE KALKTI HATAY (A.A) - 30.10.2010 - Hatay'da yaya köprüsünün bir bölümü, inşaat hafriyatı taşıyan kamyonun geçişi sırasında çöktü. Antakya Belediye Parkı içerisinde bulunan ve kaçak yapıldığı tespit edilen Sakatlar Derneğine ait binanın yıkımı, özel bir firma tarafından gerçekleştirildi. Yıkım yapan firmaya ait 31 S 172 plakalı hafriyat yüklü kamyonu kullanan Necdet Şahin, yüksek gerilim hattına temas etmesi endişeyle aracı parkı Armutlu Mahallesi'ne bağlayan Altınçay Deresi üzerindeki 4 metrelik yaya köprüsü üzerinden geçirmeye çalıştı. Kamyonun geçişi sırasında, köprünün bir kısmı göçtü. Köprüde asılı kalan kamyonun sürücüsü Şahin, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, köprüyü trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Faik Selçuk Kızılkaya, kaçak yapının yıkımı sırasında böyle bir olayın meydana gelmesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Olayda ölen ya da yaralanın olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Kızılkaya, ''Parkta yüksek gerilim hattı nedeniyle kamyon köprüden geçmeye kalkınca istenmeyen bir olay meydana gelmiş, olayla ilgili gerekli işlemleri yapacağız'' diye konuştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü Şahin ise olayın şokunu yaşadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.