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Kamyonu devrilmekten iş makineleri kurtardı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda yol çalışması için parke taşı taşıyan kamyon çamura saplanınca, binanın üzerine devrilme tehlikesi oluştu

15 Ekim 2017 01:05

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda yol çalışması için parke taşı taşıyan kamyon çamura saplanınca, binanın üzerine devrilme tehlikesi oluştu. İş makinelerinin kovalarıyla destek olduğu kamyonun devrilmesi engellendi.
Olay, Adapazarı Maltepe Mahallesi Öner Sokak\'ta meydana geldi. Adapazarı Belediyesi\'ne ait kamyon, yol çalışmalarının yapıldığı sokağa parke taşı getirdi. Çamura saplanan kamyon yan yatmaya başlayınca, yol çalışmasında görev alan iş makineleri kovalarıyla kamyonun damperine destek verdi. Damperdeki parke taşları boşaltılarak, kamyonun hareket etmesi sağlandı.
Kamyonun yan yattığı yerin hemen yanındaki evde yaşayan Kezban Burma, \"Korktum, evin üzerinde doğru gelecek diye. Bir de bana oradan çekil diyor. Öbür tarafa git, devrilirse size zarar gelmesin diyor\" dedi.

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