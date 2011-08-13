-Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 30 yaralı ILGIN (A.A) - 13.08.2011 - Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı. Konya'dan Afyonkarahisar'a giden Mehmet Cöngör idaresindeki 38 FA 302 plakalı yolcu otobüsü, Ilgın ilçesine bağlı Kapaklı köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Osman Kuran yönetimindeki 39 NR 032 plakalı ayçiçeği yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, yaralanan 30 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar Ilgın, Doğanhisar ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Hacı Osman Zerman ve Muhsin Demirel, yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.