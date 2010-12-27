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KAMYONLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLÜ ADİLCEVAZ (A.A)

27 Aralık 2010 23:15

-KAMYONLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLÜ ADİLCEVAZ (A.A) - 27.12.2010 - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu, 1'i bebek 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aşağısüphan köyünden Adilcevaz ilçe yoluna çıkmaya çalışan Erhan Öğmen yönetimindeki 65 DH 975 plakalı otomobil, Erciş istikametinden gelen 02 KK 246 plakalı Orhan Demir yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Volkan Öğmen (25), Türkan Öğmen (35), 1 yaşındaki Rabia Öğmen olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Erhan Öğmen ise ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyon sürücüsü Orhan Demir'in ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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