Kamyonla otobüs çarpıştı: 25 ölü



T24 - Diyarbakır-Batman karayolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.



Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; Batman-Diyarbakır karayolunun Salat köyü yakınlarında tuğla yüklü TIR'la midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine gelen polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Diyarbakır ve Batman'daki hastanelere sevk ediyor.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ''Çok sayıda yaralı var. Acil şekilde olay yerine sağlık, sivil savunma, polis ve jandarma ekipleri ulaşarak yaralıları süratle hastanelere sevk ediliyor'' dedi.





'Tek şeridin kapalı olması neden olnuş olabilir'



Yukarı Salat Beldesi Belediye Başkanı Ferit Başak, kazayla ilgili NTV’ye açıklamalarda bulundu.

Ferit Başak, şunları söyledi: İçinde çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu bir otobüs ile briket yüklü bir TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 7 de yaralı var. Yaralıların durumu kısmen iyi, hayati tehlikesi olan yok.



Kazanın meydana geldiği yol şu anda kapalı. Duble yolun bir bölümü çalışmalardan dolayı kapalıydı. Yol tek şerite düşmüştü. Bu durumun da kazaya etkisi vardır.



Bölge çok yoğun trafiğin olduğu bir yer. TIR’da bulunan briketler yola saçıldı. Yolun trafiğe açılması zaman alacaktır.





