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Dünya

Kamyonla otobüs çarpıştı: 22 işçi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde freni tutmayan kum yüklü kamyonla bir otobüsün çarpışması sonucu 22 işçi öldü

05 Şubat 2013 10:19

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kazada 22 işçi ölürken 24 işçi de yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde freni tutmayan kum yüklü kamyonla bir otobüsün çarpışması sonucu 22 işçi öldü.

Polis, Abu Dabi'nin 150 kilometre doğusunda Al Ain yakınında meydana gelen kazada 22 göçmen işçinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kazada ölenlerin uyrukları konusunda henüz bilgi verilmezken, Pakistan, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinin diplomatlarının olay yerine gittikleri belirtildi.

Polis, kamyon sürücüsünün, frenlerin tutmaması üzerine aracın kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

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