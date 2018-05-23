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Kamyonla, minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Ali KADI/ADANA, (DHA) - NİĞDE'de kamyonla, minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6'sı ağır, 7 kişi yaralandı

23 Mayıs 2018 16:15

Ali KADI/ADANA, (DHA) - NİĞDE\'de kamyonla, minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6\'sı ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Niğde - Bor çevre yolunun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ali Batıhan yönetimindeki 38 F 4075 plakalı küçükbaş yüklü kamyon, iddiaya göre ana yola çıkan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 51 MK 004 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, Suriyeli olduğu belirlenen aileden 6\'sı ağır 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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