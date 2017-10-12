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Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü 69 yaşındaki Yüksel Yılmaz, yaralandı

12 Ekim 2017 17:11

Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde kamyonun çarptığı traktörün sürücüsü 69 yaşındaki Yüksel Yılmaz, yaralandı.
Kaza, Saray\'ın Çukuryurt Mahallesi\'ndeki çevreyolu kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yüksel Yılmaz yönetimindeki 59 RE 728 plakalı traktörle, Serkan Dursun\'un kullandığı 34 ZE 989 plakalı kamyon çarpıştı. Şiddetli çarpmışmada traktör sürücüsü Yüksel Yılmaz yaralanırken, trafik levhaları da devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yılmaz\'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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