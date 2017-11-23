Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Ulubey ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki Kemal Kaya, öldü.

Bugün saat 12.30 sıralarıda, Eşme ilçesine bağlı Kıranköy\'nden Ulubey ilçesi yönüne giden Kemal Kaya yönetimindeki 64 HA 290 plakalı otomobil karşı yönden gelen Baki Akgün yönetimindeki 34 HD 6188 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kaya, öldü. Kaya\'nın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemeleri ardından Eşme Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılırken, kamyon şoförü Akgün gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI