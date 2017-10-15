Kamyonla çarpışan otomobildeki genç kız öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçip kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Esra Öztürk yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 Karayolu’nun Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Esra Öztürk’ün kullandığı 81 DR 006 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, Düzce istikametine giden 48 yaşındaki Ali Durna yönetimindeki 81 DS 036 plakalı İl Özel İdaresi’ne ait kamyona çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Esra Öztürk, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Öztürk, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada Esra Öztürk’ün otomobilinde alkol şişeleri bulundu. Kamyon sürücüsü Ali Durna ise otomobilin aşırı hızlı olduğunu ifade ederek, “Karşı şeritten geliyordu. Birden otomobil kontrolden çıktı ve ortadaki taşlara çarparak resmen uçtu ve bana çarptı” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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